Son dakika haber | Canlı yayın yaparken yaşanan kaza anı anbean görüntülendi 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber | Canlı yayın yaparken yaşanan kaza anı anbean görüntülendi 2 ölü, 7 yaralı

15.11.2020 00:52
Son dakika haber | Canlı yayın yaparken yaşanan kaza anı anbean görüntülendi 2 ölü, 7 yaralı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Canlı yayın yaparken yaşanan kaza anı anbean görüntülendi 2 ölü, 7 yaralı TOKAT'ın Zile ilçesinde, 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Canlı yayın yaparken yaşanan kaza anı anbean görüntülendi 2 ölü, 7 yaralı

TOKAT'ın Zile ilçesinde, 2 otomobil ve 1 traktörün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobillerden birinin sürücüsü Eşref Aydın'ın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı, kazanın anbean kameraya yansıdığı ortaya çıktı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Zile ilçesi girişinde meydana geldi. Zile'den Turhal yönüne giden Eşref Aydın (40) yönetimindeki 05 EH 492 plakalı otomobil, önündeki Satılmış Bal'ın (40) kullandığı 46 P 1269 plakalı traktörün arkasında bulanan pancar sökme makinesine çarptıktan sonra karşı yönden gelen Yasin Erdoğan (41) yönetimindeki 57 FB 596 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, Aydın'ın otomobilindeki Gülizar Demir (43) ve Emine Demir (41) hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Satılmış Bal ve otomobil sürücüleri Yasin Erdoğan ve Eşref Aydın ile birlikte Emine Uğurel (24), Fadime İnan (35), Fadime Erdoğdu (47) ve Beyza Dursun yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Zile Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Gülizar Demir ve Emine Demir'in cesedi, aynı hastanenin morguna konuldu.
Öte yandan otomobil sürücüsü Eşref Aydın'ın kaza anında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı öğrenildi. Kaza anı ise anbean görüntülendi. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil, Aydın, Zile, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Canlı yayın yaparken yaşanan kaza anı anbean görüntülendi 2 ölü, 7 yaralı - Son Dakika


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