Cansız manken üzerindeki Konyaspor formasının çalınması güvenlik kamerasında - Son Dakika

Konya'da stat önündeki cansız mankenlere giydirilen Konyaspor formalarından birinin çalınması kameraya yansıdı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık görüntüsünü paylaştı.

Özgökçen, paylaşımında, "Arkadaşım, stadımızın önünden ödünç aldığın formayı en kısa zamanda geri getir. O forma, 'XXXXXL' yani içine senden 5 tane sığar. Ben sana 'XL' beden hediye edeceğim." ifadelerine yer verdi.

Görüntüde, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı önündeki cansız manken üzerine giydirilmiş formanın bir kişi tarafından alınması yer alıyor.