Son dakika haber! Cape Town Tana Baru mezarlığında yangın - Son Dakika

Sultan Abdülaziz Han tarafından İslam'ı öğretmek için 1863'te Güney Afrika'ya gönderilen ve 17 yıllık görev yaptıktan sonra 1880 yılında Cape Town'da vefat eden Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin kabrinin de bulunduğu Tana Baru mezarlığının yangında hasar gördüğü bildirildi.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bugün öğle saatlerinde Tana Baru mezarlığı çevresinde başlayan yangının, mezarlığın bir kısmına zarar verdiği belirtildi.

Paylaşımda, Ebubekir Efendi'nin mezarının zarar görmediği ancak "15 Temmuz Anı Bahçesi"nde kısmi hasar meydana geldiği ifade edildi.

Mezarlığın yangın sonrasında Başkonsolosluk personeli tarafından gözlem amaçlı ziyaret edildiği belirtilen paylaşımda, "Yangına zamanlıca müdahale eden Cape Town itfaiye ekipleri ve belediye yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.