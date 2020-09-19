Son dakika haber! Çarşamba'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Kaza, Samsun- Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi'nde Şahin S. idaresindeki 52 ABM 854 plakalı otomobil, yaya olarak karşıdan karşıya geçmekte olan Çiğdem K.'ya çarptı.

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