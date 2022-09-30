Son dakika haberi: ÇARŞI DAVASINDA MAHKEME OLAYLARA İLİŞKİN HABER KANALLARINDAN GÖRÜNTÜ İSTEDİ

GEZİ Parkı olaylarına ilişkin Çarşı taraftar grubu üyelerinin de aralarında olduğu 35 sanığın yargılandığı davada, olaylara ilişkin görüntülerin ulusal haber kanallarından istenmesine karar verildi.

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 35 sanık hakkında, 29 Aralık 2015 tarihinde 'Darbeye teşebbüs', 'Terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Polise direnmek', 'Gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet' suçlarından beraat kararı vermişti. Savcılığın temyiz talebi üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 18 Mart 2021 tarihinde yerel mahkemenin kararını oybirliğiyle bozdu. Bozma kararında, sanıkların eylemlere katılıp katılmadıklarına yönelik Adli Tıp, TRT ya da TÜBİTAK'tan rapor alınmaması, Cumhurbaşkanlığı'nın davadan haberdar edilmemesi gerekçe gösterildi. Ayrıca davanın İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralarında Osman Kavala'nın da olduğu Gezi Parkı ana davasıyla hukuki ve fiili irtibatı bulunduğu gerekçesiyle birleştirilmesi yoluna gidilmişti.

Gezi ana davasının 21 Şubat 2022 tarihindeki duruşmasında ise mahkeme, sanık savunmalarının alındığını, Yargıtay'ın araştırılmasını istediği hususların ise henüz tamamlanmadığını, tutuklu sanığı olmayan dosyada yargılamanın gelmiş olduğu aşama dikkate alınarak, Çarşı davasının ayrılmasına karar vermişti.

SANIK AVUKATLARI BERAAT İSTEDİ Çarşı davası dosyasının ayrılma kararının ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci duruşma görüldü. Duruşmaya 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. Sanık avukatları müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve dosyanın gelinen aşamada müvekkilleri açısından beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, ulusal haber kanallarına yazı yazılarak, Gezi olayları kapsamında Beşiktaş'ta bulunan, o dönem Başbakanlık çalışma ofisi olarak kullanılan alana yönelik gerçekleştirildiği belirtilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının sorulmasına karar verdi. Mahkeme, diğer celse ulusal ajanslardan gelen görüntülerin ise taraflara verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın kurucu ve üyelerinin de olduğu 35 şüpheli hakkında, Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni işgal etmeye çalışmakla suçlanıyordu. Şüpheliler hakkında 'Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Şüpheliler hakkında ayrıca 'Örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri taşınması ve bulundurulması, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme' gibi suçlardan da 50 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.