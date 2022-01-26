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Son dakika haber: Çatak'taki koah hastası kadın, ambulans helikopterle Van'a ulaştırıldı - Son Dakika

Son dakika haber: Çatak'taki koah hastası kadın, ambulans helikopterle Van'a ulaştırıldı

26.01.2022 18:46
Son dakika haber: Çatak'taki koah hastası kadın, ambulans helikopterle Van'a ulaştırıldı

Son dakika gündem haberi... VAN'ın Çatak Devlet Hastanesinde tedavi gören koah ve tansiyon hastası Bahar Ertan (69), acil müdahale nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopteriyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

VAN'ın Çatak Devlet Hastanesinde tedavi gören koah ve tansiyon hastası Bahar Ertan (69), acil müdahale nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopteriyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı. Tedaviye alınan Ertan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çatak Devlet Hastanesine baş ağırısı ve halsizlik şikayetiyle başvuran koah ve tansiyon hastası Bahar Ertan, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kan ihityacı ve anemi tedavisi için Van'a sevk edildi. Doktorlar, hasta kadının bir an önce hastaneye ulaşması için yetkililerden helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter, hasta kadını hastaneden alarak Van'a ulaştırdı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ertan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son dakika haber: Çatak'taki koah hastası kadın, ambulans helikopterle Van'a ulaştırıldı
Son dakika haber: Çatak'taki koah hastası kadın, ambulans helikopterle Van'a ulaştırıldı
Son dakika haber: Çatak'taki koah hastası kadın, ambulans helikopterle Van'a ulaştırıldı
Son dakika haber: Çatak'taki koah hastası kadın, ambulans helikopterle Van'a ulaştırıldı
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ambulans, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çatak'taki koah hastası kadın, ambulans helikopterle Van'a ulaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Çatak'taki koah hastası kadın, ambulans helikopterle Van'a ulaştırıldı - Son Dakika
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