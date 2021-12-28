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Son dakika 3. sayfa: Çatalca'da korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Çatalca'da korkutan yangın

28.12.2021 16:01

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çatalca'da korkutan yangın Tarlada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Çatalca'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o sırada içeride kimsenin olmamasıyla bir facianın önüne geçildi.

Çatalca'da korkutan yangın

Tarlada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

İSTANBUL - Çatalca'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, o sırada içeride kimsenin olmamasıyla bir facianın önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre, Örcünlü Mahallesi'nde tarlada çalışan işçilerin kaldığı konteynerde saat 14.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bekçi, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. O sırada konteynerin boş olmasıyla bir facianın önüne geçilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kulübe kullanılamaz hale geldi.

İşçilerden Selman Yılmaz, "Ben olay esnasında burada değildim. Gece bekçisi beni aradı konteynerde yangın çıktı diye. Ben geldiğimde bu manzara ile karşılaştım. Herkes işte olduğu için can kaybımız yok çok şükür" dedi.

Son dakika 3. sayfa: Çatalca'da korkutan yangın
Son dakika 3. sayfa: Çatalca'da korkutan yangın
Son dakika 3. sayfa: Çatalca'da korkutan yangın

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İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Çatalca'da korkutan yangın - Son Dakika


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