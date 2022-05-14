Çatalca'da servis otobüsünün hakimiyetini kaybeden sürücü park halindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Hastaneye sevk edilen yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada tır şoförü hafif yaralanırken, kaza esnasında otobüsten fırlayan bagaj kapağı ise yolda seyir halinde olan bir otomobile çarptı.

Otobüsün boş olması faciayı önledi

Sürücünün bir anda hakimiyetini kaybederek tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüsün boş olması facianın önüne geçerken, park halindeki tırın şoförü ise hafif şekilde yaralandı.

Fırlayan bagaj kapağı otomobile çarptı

Kaza anında yolda seyir halinde olan Asuman Sügür ve Aladdin Sügür kazayı hafif atlattı. Otobüsün tıra çarpmasıyla fırlayan bagaj kapağı şans eseri Asuman Sügür hakimiyetinde ki otomobilin ön kısmına çarptı. Kazayı kıl payı hafif atlatan Asuman Sügür ve Aladdin Sügür korku dolu anlar yaşadı.

"Otobüs hiç frene basmadan tıra arkadan vurdu"

Kazayı şans eseri hafif şekilde atlatan Aladdin Sügür, "Aracı eşim kullanıyordu. Ben sağ tarafta oturuyordum. Çatalca'dan beri beraber geliyorduk. Önümüzde gidiyordu azda süratli değildi. Bizim en büyük derdimiz gümrük araçlarının burada sıralanması. Otobüs hiç frene basmadan tıra arkadan vurdu. O sırada otobüsün kapısı bizim araca çarptı. Camdan neredeyse aracın içine girecek şekilde çarptı. Allah'tan kaportada sorun oldu. Şoför arkadaş sıkışık vaziyetteydi. İtfaiye, ambulans ve polis ekipleri geldiler" dedi