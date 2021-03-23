Son dakika haber... Çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangın binada ve çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Olay, Şuhut ilçesi Baş mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Karataş'a ait evin çatı katında dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler olaya müdahale ederek, alevleri kısa sürede söndürdü. Yangın maddi hasarla atlatılırken, yangının çıktığı bina ve çevresinde ise kısa süreli panik yaşandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Son Dakika

Rusya'ya ait bombardıman uçağı düştü! Paraşütle atlayan 4 personelden 3'ü hayatını kaybetti

Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu

Fenomen Chiara Ferragni'nin bebeği dünyaya geldi! Paylaşımı 3 saatte 3 milyondan fazla beğeni aldı

Meteoroloji uzmanı önümüzdeki 2 gün için uyardı: Dikkatli olun, koronavirüsten daha tehlikeli

Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı?

Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı

İstanbul Sözleşmesi feshedildi, 6284 sayılı kanunun akıbeti ne olacak?

Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu