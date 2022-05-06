Son dakika haber: Çatı yangınına ekipler müdahale etti - Son Dakika
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Son dakika haber: Çatı yangınına ekipler müdahale etti

06.05.2022 12:24
Son dakika haber: Çatı yangınına ekipler müdahale etti

Son dakika haber... Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen çatı yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde meydana gelen çatı yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay sabah 07.30 sıralarında Kozlu ilçesine bağlı Akşeyh köyünde yaşandı. Çatıda başlayan yangını gören ev sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine kısa sürede köye ulaştı. Müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ZONGULDAK

Son dakika haber: Çatı yangınına ekipler müdahale etti
Son dakika haber: Çatı yangınına ekipler müdahale etti
Son dakika haber: Çatı yangınına ekipler müdahale etti
Son dakika haber: Çatı yangınına ekipler müdahale etti

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Zonguldak, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Çatı yangınına ekipler müdahale etti - Son Dakika


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