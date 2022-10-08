Son dakika haber: ÇATIDA KORKUTAN YANGIN

ANTALYA'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.
Yangın, saat 13.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çatıya tadilat sonrası çıkartılan malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. (DHA)
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