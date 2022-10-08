Son dakika haber: ÇATIDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haber: ÇATIDA KORKUTAN YANGIN

08.10.2022 15:09

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

ANTALYA'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, saat 13.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Çatıya tadilat sonrası çıkartılan malzemeler henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Dumanı fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ÇATIDA KORKUTAN YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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