TOKAT'ta 5 katlı apartmanın çatısında bulunan ipe takılı kalan ebabil kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
Kent merkezinde Gülbaharhatun Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın çatısında ayağına ip takılan ebabil fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın merdiveni ile çatıya çıkan itfaiye ekipleri ebabili kurtararak aşağıya indirdi. Ayağına dolaşan ipi kesen ekipler ebabili yeniden doğaya saldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ÇATIDA MAHSUR KALAN EBABİLİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika