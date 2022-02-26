Son dakika haber: Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi - Son Dakika
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Son dakika haber: Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi

26.02.2022 12:43
Son dakika haber: Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi

Son dakika haberlerine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi yavrusu, kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çatıda mahsur kalan kedi yavrusu, kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi.

Seyrancık Mahallesi'nde bir iş merkezinin çatısında kedi kesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla iş merkezinin çatısına çıktı.

Çatıda mahsur kalan kedi yavrusunu kurtaran itfaiye eri, omuzuna aldığı hayvanla aşağıya indi.

Bir süre itfaiyecinin omzundan inmeyen kedi yavrusu, beslendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

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Kafası tel örgüye sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Kafası tel örgüye sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, Mudurnu, Bolu, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çatıda mahsur kalan kedi yavrusu kendisini kurtaran itfaiyecinin omzundan inmedi - Son Dakika


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