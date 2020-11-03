Son dakika haber | Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
03.11.2020 17:20
Son dakika haber: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Haceloğlu Mahallesi Orkide sokakta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Binanın çatısında birkaç gündür yavru kedi sesi duyan mahalle sakinleri itfaiye ve zabıta haber verdi. İtfaiye ekipleri, yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Merdivenlerden çatı katına çıkan zabıta ve itfaiye ekipleri, yavru kediyi yakalayıp aşağıya indirdi. Apartman ve çevre sakinleri zabıta ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - BİLECİK
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