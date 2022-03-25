Son dakika haber! ÇATIDAN ÇIĞ GİBİ KAR GELDİ, CANLARINI ZOR KURTARDILAR; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber! ÇATIDAN ÇIĞ GİBİ KAR GELDİ, CANLARINI ZOR KURTARDILAR; O ANLAR KAMERADA

25.03.2022 11:18

Son dakika haberi: ERZURUM'da aynı cadde üzerinde 5 katlı iki apartmanının çatısında biriken kar farklı zamanlarda çığ gibi düştü.

ERZURUM'da aynı cadde üzerinde 5 katlı iki apartmanının çatısında biriken kar farklı zamanlarda çığ gibi düştü. Kaldırımda yürüyenlerin canlarını kurtarmak için sağa, sola kaçışması güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen kar, araçta ağır hasar oluşturdu.

Erzurum'da günlerdir etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken kar ve buz sarkıtları havaların ısınması sonucu büyük tehlike oluşturuyor. Merkez Yakutiye ilçesinde işyeri olarak kullanılan 5 katlı iki farklı binanın çatısında biriken kar, ısınan hava ile birlikte farklı zamanlarda çığ gibi yere döküldü. O sırada kaldırımda yürüyen vatandaşlar sesleri duyup sağa sola kaçışarak kar altında kalmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda park halindeki bir otomobil ağır hasar gördü. Yaşanan tüm bu olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tavanı çöken ve ön camı kırılan otomobil çekici tarafından alınarak sanayiye götürüldü.

İki gün aralıksız yağış sonrası çatılarda çok fazla kar biriktiğini söyleyen esnaf Ersin Yıldırım, "Bir birine yakın iki binanın çatısından farklı zamanlarda yere çığ gibi kar döküldü. Birinde 4 kişi diğerinde ise bir kişi dökülen karların altında kalmaktan kaçarak son anda kurtuldu. Ancak park halindeki bir otomobilde ağır hasar oluştu. Otomobilin içerisinde kimsenin olmaması da can kaybını önledi. Bugünlerde saçak altlarında yürürken çok dikkatli olmalıyız" diye konuştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkilileri, ev ve işyeri sahiplerinin çatılarında insan hayatını tehdit edecek kar birikintisi ve buz sarkıtlarının oluşması durumunda kendilerine bilgi verilmesini istedi.

Son dakika haber! ÇATIDAN ÇIĞ GİBİ KAR GELDİ, CANLARINI ZOR KURTARDILAR; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber! ÇATIDAN ÇIĞ GİBİ KAR GELDİ, CANLARINI ZOR KURTARDILAR; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haber! ÇATIDAN ÇIĞ GİBİ KAR GELDİ, CANLARINI ZOR KURTARDILAR; O ANLAR KAMERADA

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Otomobil, Erzurum, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! ÇATIDAN ÇIĞ GİBİ KAR GELDİ, CANLARINI ZOR KURTARDILAR; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! ÇATIDAN ÇIĞ GİBİ KAR GELDİ, CANLARINI ZOR KURTARDILAR; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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