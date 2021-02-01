Son dakika haber! Çatıdan düşen tonlarca karın altında kaldılar, yaşanan o dehşet anları kamerada - Son Dakika

Son dakika haber! Çatıdan düşen tonlarca karın altında kaldılar, yaşanan o dehşet anları kamerada
01.02.2021 17:44
Son dakika haberleri... Çatıdan düşen tonlarca karın altında kaldılar, yaşanan o dehşet anları kamerada Bitlis'teki bir binanın çatısından düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi son anda kurtarıldı.
Çatıdan düşen tonlarca karın altında kaldılar, yaşanan o dehşet anları kamerada
BİTLİS - Bitlis'teki bir binanın çatısından düşen tonlarca karın altında kalan 3 kişi son anda kurtarıldı.
Alınan bilgilere göre olay, çarşı merkezindeki Çam Sitesi mevkinde meydana geldi. İnşaat halindeki 7 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, bir anda düştü. O esnada binanın altında geçmekte olan 3 kişi, düşen tonlarca ağırlığındaki kar kütlesinin altında kaldı. UMKE, 112 Acil Servis ve AFAD ekiplerinin zamanında müdahalesiyle 3 kişi kurtarılan Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kar altında kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, iş makinelerinin yardımıyla bölgede kar temizleme çalışması başlatıldı.
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