- Çatışmalarda etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi- Ermenistan ordusu ağır kayıp veriyor - Son Dakika

- Çatışmalarda etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi- Ermenistan ordusu ağır kayıp veriyor
01.11.2020 14:43
- Çatışmalarda etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi Ermenistan ordusu ağır kayıp veriyor Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi.
- Çatışmalarda etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi
Ermenistan ordusu ağır kayıp veriyor
BAKÜ - Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında etkisiz hale getirilen Ermenistan askerleri görüntülendi.
Azerbaycan, işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor. Ermenistan ordusu ise devam eden çatışmalarda ağır kayıplar veriyor. Çatışmalarda çok sayıda Ermenistan askeri mevzilerde etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen Ermenistan askerini Azerbaycan askeri görüntüledi. Söz konusu görüntüler, sosyal medyada hızla yayıldı.
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