Son dakika haber... Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği Yunanistan'ı şımartmasın, aklıselime davet etsin" - Son Dakika

Son dakika haber... Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği Yunanistan'ı şımartmasın, aklıselime davet etsin"

Son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği Yunanistan'ı şımartmasın, aklıselime davet etsin" dedi.

Son dakika haber... Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği Yunanistan'ı şımartmasın, aklıselime davet etsin" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'in daveti üzerine İsviçre'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği ilişkin, "Maalesef gerginlik arttı ama bu gerginliğin sorumlusu Türkiye değil Yunanistan'dır. Biz sondaj faaliyetlerimizi başlatmak için 2018 yılına kadar sabırla bekledik. Oysa hem Yunanistan hem de Rum kesimi 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'yi dışlayıcı tek taraflı faaliyetlerini sürdürdüler. Rum kesimi 2011'de sondaj faaliyetlerine başladı biz 2018'de başlattık. Sonuçta Türkiye hem Kıbrıs Türk halkının hem de kendi haklarının korunması için adım atmak durumunda kaldı. Bu süreçte AB'nin ve bazı AB ülkelerinin özellikle AB dönem başkanı Almanya'nın ricası üzerine biz iyi niyet gösterisinde bulunduk. Fakat tam bu süreç içerisinde Yunanistan, Mısırla anlaşma imzaladı. Diplomasiyle ilgili neler yapabileceğimizi açıklayacağımız bir dönemde yaptı. Bu iyi niyetle bağdaşmaz. Anlaşmanın içeriğiyle ilgili ben kendi tezimi savunurum. Anlaşmanın içeriğinden bağımsız olarak bu ülkeler ve AB böyle bir çaba sarf ederken Yunanistan'ın biz uyarmıştık zaten AB ülkelerini ve Almanya'yı Yunanistan'dan göreceksiniz negatif adımlar gelecek diye. Bizi haklı çıkardı. Yunanistan'ın böyle bir adım atması kabul edilemez. Geldiğimiz noktada suçlanacak bir ülke varsa o da Yunanistan'dır. Bizde bu anlaşmadan sonra Oruç Reis'i kendi kıta sahanlığımıza gönderdik, kimsenin alnına değil. Tabi ki tırmanma istemeyiz. Yunanistan'ın aklıselim davranması lazım. İki gün önce yaptığı gibi Oruç Reis'i taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın bunun karşılığını alır. Biz her zaman diplomasiden yanayız. Burada çok komik şeyler var. Yunanistan'ın bu maksimalist yaklaşımlardan vazgeçmesi lazım. Meis adası Kaş'a 2 kilometre uzaklıkta, Yunanistan ana karasına 580 kilometre uzaklıkta. 2 kilometrekarelik küçücük bir adacık Yunanistan bu adacık için 40 bin kilometre kare kıta sahanlığı istiyor. Hangi uluslararası hukukta bu var. AB'nin de Yunanistan'ı şımartmak yerine, koşulsuz destek vermek yerine aklıselim düşünmeye davet etmesi gerekiyor. Burada Fransa'nın özellikle gerginliği artırıcı adımlardan kaçınması gerekiyor. Kabadayılıkla bir yere varamazlar. AB'nin böyle güvenilir bir örgüt olarak diyaloğu ve diplomasiyi desteklemesi gerekiyor" dedi.

"Türkiye gittiği yere adalet götürür ve adalet, barış için çaba sarf eder"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye Ortadoğu'da askeri güç olacak mı? soruna ise, "Türkiye hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Türkiye gittiği yere adalet götürür ve adalet, barış için çaba sarf eder. Suriye'deki barış için ve özellikle 4 milyon Suriyeli göçmen artı 7 milyon içerideki yerinden edilmiş insanlar için yaptığımız çabaları görmezden gelip Türkiye Suriye'de derseniz bu haksızlık olur. Terör örgütüne karşı teslim olmamızı beklerseniz o da çok yanlış, hayalci bir tutum olur. Biz, bize yönelik tehdit olduğu zaman gerek Irak'ın kuzeyinde gerekse Suriye'de biz bununla mücadele ederiz. Suriye'de DEAŞ ile Türkiye mücadele ederken, 4 bine yakın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirirken, yabancı terörist savaşçıları ülkelerine iade ederken Türkiye çok iyi, ama PKK ile mücadele yaparken Türkiye Suriye'de. Bu çifte standarttan kurtulduğumuz zaman cevabı objektif bir şekilde vermiş oluruz. Biz Libya'da kiminle çalışıyoruz? BM tarafından kabul edilen meşru hükümetle çalışıyoruz. Bugün Türkiye'nin desteği olmasaydı, bu savaş Trablus içinde şehir içinde bir savaşa dönüşecekti ve 10 sene daha devam edebilirdi. Bugün Hafter bile ateşkes diyebiliyorsa, öncesi demiyordu. Bu sahadaki dengenin sağlanmasındandır. Biz iki ülke arasındaki meşru anlaşmalar çerçevesinde Libya hükümetine teknik destek, eğitim, danışmanlık veriyoruz. Bizim oralarda gidip askeri konuşlandırma ile ülkeyi ele geçirme gibi bir derdimiz yok. Buraların siyasi istikrarı ve barışı hepimiz için önemlidir. Siz Hafter'e destek veren Fransa başta olmak üzere, Mısır, BAE, hatta Moskova da şimdi destek veriyor Wagner grubuyla. Bunlara niye destek veriyorsunuz diye sormak yerine, Türkiye'nin barış için çabalarını görmezden gelip sorgularsanız Türkiye'ye haksızlık etmiş olursunuz. Ayrıca her ülke kendi çıkarlarını, haklarını korumakla mükelleftir. Türkiye olarak bizim de yapmaya çalıştığımız budur" ifadelerini kullandı.

"Amacı Yüzyılın Anlaşması'na destek bulmaktır"

ABD'li yetkililer tarafından İsrail ve BAE'den yayınlanan bildiriye ilişkin ise Çavuşoğlu, "Bu konuyu da kısaca değerlendirdik. Her şeyden önce bu anlaşmanın yanlış olup olmadığına bakmak için Filistin'in tepkisine bakmak lazım. Filistin çok şiddetli şekilde karşı çıktı. Dolayısıyla bu anlaşmayı desteklemek mümkün değildir. Bu anlaşmanın amacı, bugün hepimizin ölü doğdu dediğimiz sözde Yüzyılın Anlaşması'nı desteklemek için ABD'nin öncülüğünde yapılmış bir anlaşmadır. Amacı Yüzyılın Anlaşması'na destek bulmaktır. Bu anlaşma aynı şekilde iki devletli çözümü adeta ortadan kaldırmaya yöneliktir. Ayrıca bu anlaşma BAE'nin de üyesi olduğu Arap liginin ve Arap barış planının ki İslam İşbirliği Teşkilatı da bunu desteklemiştir. Tek taraflı ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Yani BAE, tek taraflı bir şekilde Arap barış inisiyatifini ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bunun Filistin davasına hizmet eden bir anlaşma olmadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. BAE yönetimi yıllardır Filistin yönetimi zayıflatmak için her türlü oyunu çevirdi. Bazı Arap ülkelerine de Filistin konusunda baskı yapan bir ülke. Kendi çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ettiğini açık ve net bir şekilde söylüyoruz" şeklinde konuştu. - BERN

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 15:00

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Çavuşoğlu: 'Avrupa Birliği Yunanistan'ı şımartmasın, aklıselime davet etsin' - Son Dakika

Son Dakika

PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti İşçileri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 12 kişi yaralandı ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı Amerikan Futbolu oyuncusu Kemah Siverand, kampta alem yapmak isteyince takımdan kovuldu Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü Son Dakika: Bakan Akar'dan Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'a net mesaj: Müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak Celta Vigo Başkanı Mourino: Emre Mor için teklif gelirse değerlendireceğiz Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu         
17:42
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim 4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim         
17:40
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor         
17:24
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda         
17:21
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi         
17:07
Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta Mirin ve Roco ile yollar ayrılıyor         
16:55
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi         
16:34
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti         
16:04
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında         
15:46
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti         
15:42
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti         
15:33
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi         
15:17
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı         
15:04
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi         
14:44
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp         
14:39
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı         
14:33
Muhabirin Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu         
14:05
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı         
13:52
Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı Trafikte saldırıya uğrayan doktor, dehşet anlarını anlattı: Yumrukla saldırıp eşarbımı çıkardı         
12:18
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı         
12:09
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş         
12:03
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı         
12:02
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı         
11:52
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı         
11:26
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu         
11:01
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu         
10:12
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var         
09:59
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı         
08:25
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi         
07:58
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi         
07:58
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 21:35:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Çavuşoğlu: "Avrupa Birliği Yunanistan'ı şımartmasın, aklıselime davet etsin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei