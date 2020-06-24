Son dakika haber: Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü

Son dakika haberi... DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Büyükelçi Volkan Bozkır ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Büyükelçi Volkan Bozkır ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk Türk olan büyükelçi Volkan Bozkır'ı bakanlığımızda misafir etmekten mutluluk duydum. Volkan ağabeyle gurur duyuyor, bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisi olacağız" dedi.

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Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Çavuşoğlu, BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçilen Bozkır ile görüştü - Son Dakika

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