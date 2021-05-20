Son dakika haber: Çavuşoğlu: "Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir" - Son Dakika

BM Genel Kurul salonundaki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan detaylar

Çavuşoğlu'nun kurul öncesi diğer ülke temsilcileri ile sohbeti

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'dan görüntü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı. Genel Kurulda konuşma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir." dedi.