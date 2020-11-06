Son dakika haber: Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Son dakika haber: Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (2)

06.11.2020 15:41
Son dakika haber: Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (2), System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına benzer krizlere hazırlıklı olunması için bölgesel bir acil durum mekanizması kurulmasını teklif ettiklerini, çalışmaların gelecek yıl haziranda tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına benzer krizlere hazırlıklı olunması için bölgesel bir acil durum mekanizması kurulmasını teklif ettiklerini, çalışmaların gelecek yıl haziranda tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya'da başkanlığını üstlendiği Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, GDAÜ'nün 13 Balkan ülkesini aynı masa etrafında toplayan yegane bir oluşum olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gelecek yıl haziranda zirveyi de gerçekleştireceğini, bu kapsamda 25. yıl etkinliğinin yapılacağını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin üçüncü defa dönem başkanlığını üstlendiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, "Dönem başkanlığımız esnasında beyin göçü, bölgedeki yatırımların artırılması, bağlanırlık, göç yönetimi gibi bölgenin ortak sorunlarını öncelik olarak belirlemiştik. Kovid-19 salgının çıkmasıyla bu konuya da önceliğimiz arasında yer verdik. Bu çerçevede ilgili kurumlarımızın da katkısıyla çalıştaylar, toplantılar, projeler hayata geçiriliyor." ifadelerini kullandı.

GDAÜ etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışma grubu toplantılarına 5 yıllık aradan sonra tekrar dönem başkanlığıyla düzenlemeye başladıklarına değinen Çavuşoğlu, çalışmaları bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Önemli alanlarda iş birliğini artıracağız"

Çavuşoğlu, bölgenin ortak sorunlarına en iyi çözümlerin yine bölgenin kendi içinden geleceğine inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugünkü toplantıda bölgenin Kovid-19 salgını sırasında edindiği tecrübeden hareketle iş birliğimizin geliştirilmesinin yollarını tüm katılımcılarla ele aldık. Bu kapsamda benzer krizlere hazırlıklı olunması için bölgesel bir acil durum mekanizması kurulmasını bugünkü toplantıda teklif ettik. Bu konudaki çalışmaların gelecek yıl haziranda düzenlenecek liderler zirvesi öncesinde tamamlanmasını bekliyoruz. Özellikle ticaret ve lojistik gibi önemli alanlarda iş birliğini artıracağız. Bunları da ele aldık. Bugünkü toplantıda ayrıca ticaretin ve lojistiğin önündeki engelleri, özellikle Kovid-19 döneminde kısıtlamaları nasıl kaldırmamız gerektiğini ve özellikle de ticaretin önünü açmak için neler yapabileceğimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Bu zor günlerde ülke ekonomilerinin güçlenmesi için ticaretin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz."

Toplantı kapsamında katılımcı dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerine değinen Çavuşoğlu, Balkanlarda istikrarın pekişmesi için Türkiye'nin inisiyatifiyle üçlü mekanizmalar kurduklarını, bu doğrultuda, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve Türkiye - Bosna Hersek- Hırvatistan üçlü dışişleri bakanları toplantısını gerçekleştireceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, özellikle Balkanlardaki istikrarın daha da güçlendirilmesi, önemli projelerin hayata geçmesi, bağlanırlığın ve ticaretin artırılması için neler yapılması gerektiği konularının da ele alınacağını ifade etti.

Türkiye'nin Balkanlar için en önemli ülkelerden olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bu bölgeyle gönül bağlarımız var, keza ticaret ve yatırımlar konusunda da çok önemli bir aktörüz. Balkanların istikrarına ve güvenliğine en çok katkı sağlayan ülkelerin de başında geliyoruz. Bu anlayışla dönem başkanı olduğumuz GDAÜ'yü aktif şekilde de desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, 112 Acil, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

CNN Türk'te yanlış yapılan delege sayısı hesabı sosyal medyada alay konusu oldu RTÜK'ten, evlilik dışı ilişkiyi normal gösteren Sadakatsiz dizisine ceza Yatağında can çekişen yaşlı kadına aldırmadan varını yoğunu çaldı! Odadaki kamera her şeyi ortaya çıkardı Uşak'ta 65 yaş ve üstünün belirli saatlerde sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi Bayraktar TB2 SİHA milli kamera ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi Trabzon hakkında küfürlü paylaşımda bulunan CHP'li Kılınç, partisinden istifa etti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Son Dakika! Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma başlattı
Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar Koronaya kafa tutup piskoposun naaşını öpmüşlerdi! Birer birer virüse yakalanıyorlar         
15:58
Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek Kritik eyalette Biden'ın geriden gelip öne geçmesinin ardından Türkiye'den ilk yorum: Tavrımız değişmeyecek         
15:24
Ermeniler Zengilan'dan sonra Gubadlı'da da aynı alçaklığı yaptı! Tarihi cami domuz ahırına çevrilmiş Ermeniler Zengilan'dan sonra Gubadlı'da da aynı alçaklığı yaptı! Tarihi cami domuz ahırına çevrilmiş         
15:10
F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile eşleşti         
15:02
Şoke eden görüntü! Sapanca Gölü'nü soktukları kepçe ile talan ettiler Şoke eden görüntü! Sapanca Gölü'nü soktukları kepçe ile talan ettiler         
14:43
Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı Son dakika! Fabrikada süt banyosu yapan ve o anları kayda alan kişi tutuklandı         
14:27
Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi Trump'ın oğlundan babasına topyekün savaş çağrısı: Bu pisliği temizlemenin zamanı geldi         
14:19
İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı İzmir'de hasarlı bina NTV muhabiri anons geçtiği sırada yıkıldı         
14:06
Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor Balıkçıların ağına takılan insan boyunda balık görenleri şaşırtıyor         
12:28
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti         
12:16
Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi Koronavirüsü dize getiren ülkede vatandaşlar tıka basa dolu tribünde maç izledi         
12:11
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı Yer altı su seviyesinin yükseldiği Adana'da tehlike büyüyor! Binaların taşıyıcı kolonları çürümeye başladı         
11:08
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Georgia'da farkı kapatan Biden, Trump'ın önüne geçti         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2020 16:10:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei