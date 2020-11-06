Son dakika haber: Çavuşoğlu, GDAÜ Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına benzer krizlere hazırlıklı olunması için bölgesel bir acil durum mekanizması kurulmasını teklif ettiklerini, çalışmaların gelecek yıl haziranda tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya'da başkanlığını üstlendiği Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Gayrıresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlediği basın toplantısında, GDAÜ'nün 13 Balkan ülkesini aynı masa etrafında toplayan yegane bir oluşum olduğunu belirtti.

Türkiye'nin gelecek yıl haziranda zirveyi de gerçekleştireceğini, bu kapsamda 25. yıl etkinliğinin yapılacağını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin üçüncü defa dönem başkanlığını üstlendiğini bildirdi.

Çavuşoğlu, "Dönem başkanlığımız esnasında beyin göçü, bölgedeki yatırımların artırılması, bağlanırlık, göç yönetimi gibi bölgenin ortak sorunlarını öncelik olarak belirlemiştik. Kovid-19 salgının çıkmasıyla bu konuya da önceliğimiz arasında yer verdik. Bu çerçevede ilgili kurumlarımızın da katkısıyla çalıştaylar, toplantılar, projeler hayata geçiriliyor." ifadelerini kullandı.

GDAÜ etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışma grubu toplantılarına 5 yıllık aradan sonra tekrar dönem başkanlığıyla düzenlemeye başladıklarına değinen Çavuşoğlu, çalışmaları bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılık ilkeleri temelinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Önemli alanlarda iş birliğini artıracağız"

Çavuşoğlu, bölgenin ortak sorunlarına en iyi çözümlerin yine bölgenin kendi içinden geleceğine inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugünkü toplantıda bölgenin Kovid-19 salgını sırasında edindiği tecrübeden hareketle iş birliğimizin geliştirilmesinin yollarını tüm katılımcılarla ele aldık. Bu kapsamda benzer krizlere hazırlıklı olunması için bölgesel bir acil durum mekanizması kurulmasını bugünkü toplantıda teklif ettik. Bu konudaki çalışmaların gelecek yıl haziranda düzenlenecek liderler zirvesi öncesinde tamamlanmasını bekliyoruz. Özellikle ticaret ve lojistik gibi önemli alanlarda iş birliğini artıracağız. Bunları da ele aldık. Bugünkü toplantıda ayrıca ticaretin ve lojistiğin önündeki engelleri, özellikle Kovid-19 döneminde kısıtlamaları nasıl kaldırmamız gerektiğini ve özellikle de ticaretin önünü açmak için neler yapabileceğimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Bu zor günlerde ülke ekonomilerinin güçlenmesi için ticaretin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz."

Toplantı kapsamında katılımcı dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerine değinen Çavuşoğlu, Balkanlarda istikrarın pekişmesi için Türkiye'nin inisiyatifiyle üçlü mekanizmalar kurduklarını, bu doğrultuda, Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan ve Türkiye - Bosna Hersek- Hırvatistan üçlü dışişleri bakanları toplantısını gerçekleştireceklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, özellikle Balkanlardaki istikrarın daha da güçlendirilmesi, önemli projelerin hayata geçmesi, bağlanırlığın ve ticaretin artırılması için neler yapılması gerektiği konularının da ele alınacağını ifade etti.

Türkiye'nin Balkanlar için en önemli ülkelerden olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, "Bu bölgeyle gönül bağlarımız var, keza ticaret ve yatırımlar konusunda da çok önemli bir aktörüz. Balkanların istikrarına ve güvenliğine en çok katkı sağlayan ülkelerin de başında geliyoruz. Bu anlayışla dönem başkanı olduğumuz GDAÜ'yü aktif şekilde de desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)