Son dakika haber: Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile ortak basın toplantısı düzenledi
Son dakika gündem haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ortak basın toplantısı düzenledi.
–Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, İtalya
Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, Azerbaycan
ile Ermenistan
arasında yaşanan çatışmayla ilgili olarak da konuşan Çavuşoğlu Azerbaycan'ın Türkiye
'den somut bir talebinin olmadığını ancak olması durumunda Türkiye'nin destek vermekten çekinmeyeceğini belirtti.
- İtalya
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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:48 - Kaynak: DHA
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