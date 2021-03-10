Son dakika haber! Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev'le ortak basın toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Kırgızistan arasındaki sık temasların, ilişkilerin geldiği seviyenin göstergesi olduğunu belirterek iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlanmasında fayda olduğunu, daha sonra da kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'nı müzakere edip imzalamak istediklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'le baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

İki bakan ayrıca, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021 Yılı İçin İşbirliği Protokolü" ile "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları Ortak Açıklaması"nı imzaladı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edildiğini ve gün içinde Kırgızistan Başbakanı Ulukbek Maripov ile de bir araya geleceklerini belirterek "Dostumuz, kardeşimiz, ata yurdumuz Kırgızistan'da bulunmak her zaman bizim için büyük bir mutluluktur." ifadesini kullandı.

Kırgız mevkidaşını da kasım ayında Türkiye'de ağırladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Sık sık bir araya gelmemiz ilişkilerimizin geldiği seviyenin de bir göstergesi." dedi.

Çavuşoğlu, ülkede 10 Ocak'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi ve halk oylamasının huzur ve barış içinde geçmesinden duyulan memnuniyeti vurguladığını ve Caparov ile yeni hükümeti tebrik ettiğini dile getirdi.

Kırgız halkının son referandumda tercihini başkanlık sisteminden yana kullandığını belirten Çavuşoğlu, "İnşallah Kırgızistan'ın istikrarına, huzuruna vesile olur ve halkın kararlarına saygı duymak gerekiyor, hayırlı olsun." diye konuştu.

Çavuşoğlu, ülkede düzenlenecek anayasa referandumunun ve genel seçimlerin de huzur içinde geçeceğinden emin olduğunu da belirtti.

"Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın beşincisini Türkiye'de düzenlemek istiyoruz"

Temaslarında ilişkilerin her boyutunu ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, mevkidaşıyla imzaladığı bakanlıklar arası iş birliği protokolünü işaret ederek yakın iş birliği içinde, sonuç odaklı çalışacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'nı da yaptıklarını belirterek "Bu grubun amacı, Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın hazırlığını yapmaktır. Dördüncü zirveyi Bişkek'te gerçekleştirmiştik, beşinci zirveyi de inşallah Kırgızistan'daki seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanı Caparov'u Türkiye'de ağırlayarak gerçekleştirmek istiyoruz." dedi.

Önceki zirvelerde imzalanan 12 metnin yürürlüğe girmesini takip ettiklerini söyleyen Çavuşoğlu, gelecek zirvede de imzalayabilecekleri metinleri gözden geçirdiklerini, zirveye kadar müzakerelerini tamamlayacaklarını kaydetti.

"Ticaret hacminde, hedefimiz 1 milyar dolara ulaşabiliriz"

Çavuşoğlu, iki ülke arasında ticaret hacminin Kovid-19 salgınına rağmen düşmediğini belirterek "Bu, bir göstergedir. Yani kolaylıkla 1 milyar dolara ulaşabileceğimizin sinyalidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hedefe ulaşabilmek için gayret sarf etmek gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Tercihli Ticaret Anlaşması müzakerelerine başlayıp en kısa zamanda imzalamamızda fayda var. Daha sonra kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'nı da müzakere edip imzalamak istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, ticaretin önünde herhangi bir tarife engeli olmaması gerektiğini belirterek "Ulaşım, nakliye gibi konularda da adımlar atarak bir taraftan ticaretin önündeki engelleri kaldırmak, diğer taraftan da Kırgızistan'dan Türkiye'ye kadar tüm kardeş ülkelerin de içinde olduğu bu coğrafyanın lojistik için bir merkez olmasını sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

İki ülkenin önünde önemli fırsatlar olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "İnanıyoruz ki 1 milyar dolar hedefi kısa süre içinde revize edip daha yüksek hedefler belirleyeceğiz." ifadesini kullandı.

"İhtiyaç olması halinde yardım etmeye hazırız"

Çavuşoğlu, iki ülkenin her zaman dayanışma içinde olduğuna dikkati çekerek salgın döneminde de Türkiye'nin kardeş Kırgız halkına ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemeleri ulaştırdığını belirtti.

Kırgızistan'ın salgın ile mücadelede başarılı bir ülke olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "İhtiyaç olması halinde Türkiye yine yardım etmeye hazır." dedi.

İki ülkenin sağlık alanında iş birliğini güçlendirmek istediğini belirten Çavuşoğlu, Kırgız-Türk Hastanesini de hizmete sokup Kırgız halkına yerinde tedavi vermek istediklerini belirtti.

"Tüm örgütlerde yakın iş birliğimiz var"

Çavuşoğlu, mevkidaşıyla aynı zamanda uluslararası platformlardaki iş birliklerini de gözden geçirdiklerini belirterek "Tüm örgütlerde yakın bir iş birliğimiz var." diye konuştu.

İki ülkenin her zaman birbirinin adaylığını desteklediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin tüm imkanlarla Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne adaylığını destekleyeceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunu da ele aldıklarını, Kıbrıs Türklerinin haksız bir şekilde uğradıkları izolasyonun artık kalkması gerektiğini ve bu konuda Kırgızistan'ın en duyarlı ülkelerden biri olduğunu kaydetti.

Mevkidaşıyla yakın zamanda tekrar bir araya geleceğini bildiren Çavuşoğlu, birkaç yıl önce Kırgızistan'da gerçekleştirilen Göçebe Oyunları'nın çok başarılı olduğunu, bu yıl oyunların Türkiye'de gerçekleştireceğini açıkladı.

Çavuşoğlu'na "Uluslararası İş Birliği Güçlendirme Madalyası" verildi

Çavuşoğlu, sözlerini, kendisine toplantının başında takdim edilen "Uluslararası İş Birliği Güçlendirme Madalyası"na atfen, "Bana da sürpriz oldu, ilk Dışişleri Bakanlığı madalyasını almaktan da onur duydum. Kardeşim Ruslan'a bana bu madalyayı tebliğ ettikleri için çok teşekkür ediyorum." diye sonlandırdı.

(Bitti)