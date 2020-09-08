Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso'yu karşılaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso fotoğraf çekimi
İki bakanın baş başa görüşmesi ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışındaki Kongolular Bakanı Jean-Claude Gakosso ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:07 - Kaynak: AA
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