Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasındaki görüşmenin olumlu bir havada geçtiği, ikili ilişkiler ve uluslararası meselelerin ele alındığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Çavuşoğlu ile Blinken'in NATO karargahındaki ilk yüz yüze görüşmelerinde, ittifak ilişkisinin önemini vurgulandı.

Blinken, Türkiye'nin Afganistan barış sürecini desteklemek için İstanbul'da toplantı düzenlemeyi teklif etmesi nedeniyle Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Görüşmede Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz konularında etraflıca görüş alışverişi yapıldı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'den terör örgütleri PKK ve FETÖ'yle ilgili taleplerini tekrarladı.

Çavuşoğlu ve Blinken, S-400 savunma sistemi konusunu da ele aldı.