Son dakika haber... Çay yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber... Çay yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

01.04.2022 12:21
Son dakika haber... Çay yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri... KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çay yatağında mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde çay yatağında mahsur kalan köpek, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Başiskele ilçesinde dün Serdar Mahallesi'nden geçen Kiraz Çayı yatağında bir köpeğin mahsur kaldığını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iple köpeğin yanına indi. Köpek, vincin kancasına bağlanan iple bulunduğu yerden çıkarıldı.


Son dakika haber... Çay yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Çay yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu Son dakika haberi! Derede mahsur kalan köpeğe nefes kesen kurtarma operasyonu

Başiskele, İtfaiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Çay yatağında mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika


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