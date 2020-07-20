Son dakika haber... Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika

Son dakika haber... Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından

Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'in 33. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Mehmet Ali Karaca, "Özellikle futbolcular olağanüstü bir karakter oraya koydular, vazgeçmediler.

Süper Lig'in 33. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-0 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Mehmet Ali Karaca, "Özellikle futbolcular olağanüstü bir karakter oraya koydular, vazgeçmediler. Çok güzel bir skor elde ettik. Bizleri çok mutlu ettiler." dedi.

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Karaca, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Yeni Malatyaspor maçı ile hayallerin bitmesini istemediklerini belirtti.

Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Karaca, "Özellikle futbolcular olağanüstü bir karakter ortaya koydular, vazgeçmediler. Çok güzel bir skor elde ettik. Bizleri çok mutlu ettiler. Bu hafta başladık ve galip geldik. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Rizeli olmanın avantajı olduğunu vurgulayan Karaca, "Bazı oyuncuları tanıyorduk. Diğer oyuncuları ve takımı takip ediyorduk. Bireysel karakterli oyuncular. Çocuklarla her gün, hafta boyunca konuştuk. Maçın önemini anlattık. Onların vermiş olduğu tepki bizi heyecanlandırdı. Bu maç git-gelli bir karşılaşmaydı. Yenilen takım için çok kötü olacaktı. Goller gelince iyi oldu. Rakibin iki gol pozisyonu vardı. Kaleci Gökhan'ı da tebrik etmek lazım." ifadelerini kullandı.

Karaman: "Şansımız devam ediyor"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ilk 30 dakika çok iyi başladıklarını, Robin Yalçın ve Fofana ile gol pozisyonların değerlendiremediklerini söyledi.

Galip duruma geçebilecekleri pozisyonları yakaladıklarını anlatan Karaman, "Skoru bulabilirdik. İlk 30 dakikadan sonra 5 dakika içinde yaptığımız hatalar maçın skorunu tayin etti. İki takım için de önemli bir maçtı. Malatya olarak buraya rahat gelmeliydik. Son haftayı bekleyeceğiz. Şansımız devam ediyor." yorumunu yaptı.

Beş dakika içerisinde 3 golün hatalardan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Karaman, "Trabzon- Konya maçı 3-1'den 4-3'e dönüyor. Rize, Kayserispor maçını 2-1'den 3-2 yeniyor. Oyuncuların pandemi sürecinde saha içerisinde ruh halleri değişiyor. İlk 30 dakika atağa çıkan iyi oynayan biziz. Oyuncuların yaşadığı psikolojik durum. Biz bu şanssızlığı yaşadık. Rizespor'da yaşayabilirdi. Artık son haftayı bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 03:25 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Çaykur Rizespor - BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika Spor
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