Son dakika haber... Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti

Çaykur Rizespor, konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetle Süper Lig'de yenilmezlik serisini 5 maça yükseltti.

Ligin 7. haftasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 33. dakikada Loic Remy'nin attığı golle 1-0 yenen yeşil-mavili ekip, üst üste 3. maçını kazanırken, yenilmezlik serisini de 5 karşılaşmaya çıkardı.

Sezonun ilk iki haftasından puan çıkaramayan Rize ekibi, son 5 maçta aldığı 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanı hanesine yazdırdı.

Çaykur Rizespor, ligde averajla beşinci sırada yer alıyor.

Loic Remy'den 7 maçta 6 gol

Yeşil-mavili ekibin Fransız golcüsü Loic Remy, Süper Lig'de forma giydiği 7 maçta 6 gol attı.

Remy'nin gol attığı 4 karşılaşmada yeşil-mavililer, 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

Deneyimli futbolcu, Çaykur Rizespor'un kaybetmediği haftalarda sadece 0-0 sona eren Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde gol atmayı başaramadı.

Kulüp başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine, ligde iyi işler yapmaya başladıklarını, seri galibiyetlerin devamını istediklerini söyledi.

Takımın birbirini tanımaya başladığını aktaran Kartal, "Son oynadığımız Hes Kablo Kayserispor maçı ile çıkışımızı sürdürdük. Zaman zaman iyi oynamadığımız anlar olsa da kazanmayı başardık. Böyle devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Oyuncuların, teknik ekip ve yönetimin uyum içerisinde çalıştığını kaydeden Kartal, "Kenetlenmiş durumdayız. İnşallah böyle devam edeceğiz. Her kulübün hedefleri var ama daha ligin başındayız. Erken konuşmak yanlış olur. Çaykur Rizespor olarak uzun bir süreç bizi bekliyor. Daha iyi yerlere gelmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.