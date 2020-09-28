Son dakika haber: ÇDSO'dan sezon açılış konseri
Son dakika haberleri... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezon programını yarıda kesmek zorunda kalan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), orkestra şefi Can Okan'ın yönetiminde gerçekleştirilecek konserle yeni sanat sezonuna başlayacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sezon programını yarıda kesmek zorunda kalan Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), orkestra şefi Can Okan'ın yönetiminde gerçekleştirilecek konserle yeni sanat sezonuna başlayacak.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, Okan'ın yöneteceği konser, 2 Ekim Cuma günü saat 20.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda Kovid-19 tedbirleri alınarak gerçekleşecek.
Sanat sezonunun ilk konserinde ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın Flüt Konçertosu yer alacak. Konçertoyu flüt virtüözü Bülent Evcil icra edecek.
Konserin ikinci yarısında Mozart'ın ölümsüz eseri 40. Senfoni, Adanalı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
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