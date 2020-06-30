Son dakika haber! Çekicili hırsızlar yakalandı. Otomobilleri çekiciye yükleyip işte böyle çalmışlar - Son Dakika

Son dakika haber! Çekicili hırsızlar yakalandı. Otomobilleri çekiciye yükleyip işte böyle çalmışlar

Son dakika haberleri: Sancaktepe'de park halindeki araçları çekiciye yükleyerek çalan hırsızlar yakalandı.

Sancaktepe'de park halindeki araçları çekiciye yükleyerek çalan hırsızlar yakalandı. Otomobillerin çalındığı anlar güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 18 ve 20 Haziran tarihlerinde Sancaktepe'de meydana gelen iki ayrı otomobil hırsızlığı olayı üzerine harekete geçti. Olayların yaşandığı yerlerde ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Polis, eşkalleri belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Çekiciyle çaldıkları araçları hurdacıda parçalamışlar


Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarla, şüphelilerin üzerinde tepe lambası olan bir çekiciyle çalmak istedikleri aracın yanına geldikleri, aracı kısa sürede çekiciye yükleyip oradan ayrıldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin daha sonra bu araçları bir hurdacıya götürüp parçalara ayırdıkları tespit edildi.


Polis harekete geçti, 5 kişi yakalandı


Ekiplerce, şüphelilerin adreslerinin de belirlenmesinin ardından operasyon için harekete geçildi. Polisin hurdacı dükkanına yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


2 kişi tutuklandı


Şüphelilerden Mahmut K. (26) ve Sercan T.(28)'nin otomobilleri çekiciye yükleyerek çaldıkları, Y.Ö., Ş.Ö. ve R.B.'nin ise hurdacı dükkanında çalıştığı ve otomobilleri parçalayan kişiler oldukları belirlendi. Y.Ö., Ş.Ö ve R.B. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Mahmut K. ve Sercan T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Sancaktepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:44 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Çekicili hırsızlar yakalandı. Otomobilleri çekiciye yükleyip işte böyle çalmışlar - Son Dakika
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