Antalya'da Rus turist, otel odasında babasını öldürüp annesini yaralamıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Rus turist, otel odasında babasını öldürüp annesini yaralamıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı

26.09.2022 12:04

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı otelde Dmitry Stepanov, kavga ettiği babası Pavel Stepanov'u çekiçle başına vurup telle boğarak öldürmüş, annesini de ağır yaraladıktan sonra kaçtığı yerde yakalanmıştı. Stepanov'un aile katliamı yaptığı anlara ait görüntüler gün yüzüne çıktı.

Manavgat ilçesi, Çolaklı Mahallesi'nde 5 yıldızlı otelde tatil yapan Dmitry Stepanov, 17 Eylül Cumartesi gecesi bilinmeyen nedenle annesi Tatiana Stepanov ve babası Pavel Stepanov ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Stepanov, çekiçle saldırdığı babasını öldürdü, annesini ağır yaraladı.

Rus turist, 5 yıldızlı otelde babasını öldürüp annesini yaralamıştı! Çekiçli cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı

YASTIĞIN ALTINA SAKLAMIŞ

Dmitry Stepanov'un anne ve babasıyla bulunduğu odada yüksek sesli müzik açtığı, ardından video kamerayla odayı kaydetmeye başladığı belirlendi. Dmitry Stepanov'un eline geçirdiği çekiçle babasının ve annesinin başlarına ve vücudunun değişik yerlerine defalarca vurduğu, en sonunda her ikisinin de boğazını telle sıktığı tespit edildi. İşlediği cinayeti ayrıntılı şekilde video kaydına alıp sosyal medyada yayınlayan Stepanov'un, elini yüzünü yıkayıp, sakin bir şekilde odadan çıkıp otelden yaya ayrıldığı belirlendi. Stepanov'un videosunun şikayet üzerine sosyal medya sitesi tarafından yayından kaldırıldığı kaydedildi.

Rus turist, 5 yıldızlı otelde babasını öldürüp annesini yaralamıştı! Çekiçli cinayete ilişkin görüntüler ortaya çıktı

İTİRAF VİDEOSU PAYLAŞMIŞTI

Çekici sakladığı yastığın altından alan Rus adamın, babasına defalarca vurduğu anları kaydettiği görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde Dmitry Stepanov'un babasını çekiçle defalarca vurup bayılttığı, koli bandı ile ağzını bağlayıp tel ile boğarak öldürdüğü anlar, görüntülere anbean yansıdı. İşlediği cinayetin ardından Antalya'nın Kepez ilçesinde yakalanıp Manavgat'a getirilen ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanan Dmitry Stepanov, bir kafede cinayeti neden işlediğini anlattığı bir itiraf videosu çekerek sosyal medya sitesinde 'cinayet itirafı' diye paylaşmıştı.

YORUMLAR (1)
  • Hakim ATMACA: Biri annesinin başını kesiyo biri babasını öldürüyo ALLAH sonumuzu hayrleylesin inşallah Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
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Kaynak: DHA

Manavgat, Çolaklı, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Rus turist, otel odasında babasını öldürüp annesini yaralamıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Rus turist, otel odasında babasını öldürüp annesini yaralamıştı! O anların görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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