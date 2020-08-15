Son dakika haber: Çekmeköy'de devrilen hafriyat tırının sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından sürücü Yasin Ç.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 16:23

Kaynak: AA

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