Son dakika haber | ÇEKMEKÖY'DE GIDA FABRİKASINDA YANGIN
25.03.2021 10:48
Son dakika gündem haberine göre İstanbul/DHAÇekmeköy'de bulunan 2 katlı bir gıda fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı.
İstanbul/DHA
Çekmeköy'de bulunan 2 katlı bir gıda fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın Çekmeköy, Koçullu Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Muratlı Caddesi üzerinde bulunan gıda üretim fabrikasından yükselen dumanları gören çalışanlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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