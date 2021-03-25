Son dakika haber... Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi... Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Koçullu Mahallesi Muratlı Caddesi'ndeki 2 katlı gıda üretim tesisinin elektrik aksamında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangın nedeniyle tesiste hasar oluştu. Yangının elektrik aksamında çıktığını söyleyen tesis sahibi Ogün Baysan, söz konusu yerde yangın sırasında herhangi bir çalışanın bulunmadığını belirtti.

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Çekmeköy'de gıda üretim tesisinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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