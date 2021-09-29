Çekmeköy'de kamyonet kasasındaki çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

Çekmeköy'de kamyonet kasasındaki çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Çekmeköy'de açık kasa kamyonet kasasında bir çocuğun ayakta seyahat ettiği görüldü. Çocuğun tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Çekmeköy'de araçların hızla seyir halinde olduğu cadde üzerinde açık kasa kamyonet kasasında bir çocuk seyahat etti. Kamyonet sürücüsü çocuğun canını hiçe sayarak kasa içerisinde yolculuk etmesine izin verirken, korku dolu anlara neden olan kamyonet sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğun tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.