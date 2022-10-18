Çekmeköy, Hüseyinli Mahallesi'nde özel bir şirkete ait taş ocağının yakınında yaşayan mahalle sakinleri, ocakta yapılan patlamalardan uzun süredir rahatsızdı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen büyük bir patlama evlerin camlarını kırdı, çatlaklar oluşturdu. Bazı evlerde ise patlamalar sonucunda gelen taş parçaları yüzünden hasar oluştu. Bugün öğle saatlerinde hasar gören evlere giden jandarma ekipleri, incelemelerde bulunarak hasar tespiti yaptı. Mahallelinin yetkililerle görüşmek için taş ocağının kapısında bekleyişinin sürdüğü görüldü.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! ÇEKMEKÖY'DE OCAKTAKİ PATLAMALAR NEDENİYLE HASAR GÖREN EVLERDE JANDARMA İNCELEME YAPTI - Son Dakika

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