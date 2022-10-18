Son dakika haberleri! ÇEKMEKÖY'DE OCAKTAKİ PATLAMALAR NEDENİYLE HASAR GÖREN EVLERDE JANDARMA İNCELEME YAPTI - Son Dakika
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Son dakika haberleri! ÇEKMEKÖY'DE OCAKTAKİ PATLAMALAR NEDENİYLE HASAR GÖREN EVLERDE JANDARMA İNCELEME YAPTI

18.10.2022 17:55

Son dakika gündem haberi: ÇEKMEKÖY'de özel bir şirkete ait taş ocağında patlatılan dinamitler nedeniyle zarar gören evler jandarma ekipleri tarafından incelendi.

ÇEKMEKÖY'de özel bir şirkete ait taş ocağında patlatılan dinamitler nedeniyle zarar gören evler jandarma ekipleri tarafından incelendi.

Çekmeköy, Hüseyinli Mahallesi'nde özel bir şirkete ait taş ocağının yakınında yaşayan mahalle sakinleri, ocakta yapılan patlamalardan uzun süredir rahatsızdı. Dün akşam saatlerinde meydana gelen büyük bir patlama evlerin camlarını kırdı, çatlaklar oluşturdu. Bazı evlerde ise patlamalar sonucunda gelen taş parçaları yüzünden hasar oluştu. Bugün öğle saatlerinde hasar gören evlere giden jandarma ekipleri, incelemelerde bulunarak hasar tespiti yaptı. Mahallelinin yetkililerle görüşmek için taş ocağının kapısında bekleyişinin sürdüğü görüldü.

ÇOK TEDİRGİNİZ

Jandarma ekiplerinin evindeki hasarı incelediğini belirten Ercan Taşkıran, Taş ocağındaki son dinamit patlaması çok şiddetliydi. Evimizde hasarlar oluştu. Tavanımız çatladı. Sıvalarımız döküldü. Çok tedirginiz. Evimizde huzurlu oturamıyoruz. Yetkililer gelip görüşmediler. Bizde jandarma ekiplerinin eşliğinde hasar tespit tutanağı tuttuk. Tedirginim dedi.

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Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ÇEKMEKÖY'DE OCAKTAKİ PATLAMALAR NEDENİYLE HASAR GÖREN EVLERDE JANDARMA İNCELEME YAPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ÇEKMEKÖY'DE OCAKTAKİ PATLAMALAR NEDENİYLE HASAR GÖREN EVLERDE JANDARMA İNCELEME YAPTI - Son Dakika
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