Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Başbakan Yardımcısı Jan Hamacek'in, Sputnik V aşısı için Rusya'ya gitme kararına tepki gösterdi.

Babiş yaptığı açıklamada, aşı alımının Hamacek'in görevi olmadığını, bu yüzden Sputnik V aşısı için Rusya'ya gitmesinin "ideal" olmadığını söyledi.

Ülkesinin aşı konusunda Rusya'dan açık teklif aldığını belirten Babiş, "Ruslar daha önce Çekya'ya hemen 300 bin doz, sonraki 3 ay boyunca ise aylık 150 bin doz aşı tedariki yapabileceklerini söylediler." diye konuştu.

Hamacek, dün yaptığı açıklamada, Rusya'dan Sputnik V aşısı almak için pazartesi Moskova'ya gideceğini belirtmiş ve "Rus aşısı sadece Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onayı sonrası kullanıma alınabilir." demişti.

Ülkedeki Çin ve Rus aşısı tartışmaları, 2 bakanı yerinden etmişti

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Rus ve Çin aşısının kullanımına destek vermeyen Sağlık ve Dışişleri bakanlarına tepki göstermiş, daha sonra ise her iki bakan görevden alınmıştı.

Çekya'da son 24 saatte 3 bin 697 yeni vaka tespit edildi. Vaka sayısının 1 milyon 593 bin 847'ye çıktığı ülkede, yaşamını yitirenlerin sayısı 45 artarak 28 bin 229 oldu.