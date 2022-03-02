Çekya'da, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan gelen kişilere daha iyi yardımda bulunmak için olağanüstü hal ilan edilebileceği bildirildi.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenerek bu ülkeye gelen Ukraynalılara daha etkili yardımda bulunabilmesi için olağanüstü hal ilan edilmesinin gerekli olabileceğini ifade etti.

Rakusan, hükümetin, olağanüstü hali ne zaman yürürlüğe sokacağına karar vereceğini belirterek, özellikle bazı bölgelerde yerel yönetimlerin kaynaklarının çok daha iyi kullanabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan iki ülke arasındaki savaş nedeniyle Çekya, Moskova'daki Çek Evi'ni kapatma kararı aldı. Çek Evi olarak adlandırılan yapının bu ülkenin yurt dışındaki en büyük mülkü olduğu kaydediliyor.

Çekler, Rusya'ya karşı savaşmak istiyor

Bu arada çok sayıda Çek vatandaşının Ukrayna saflarında savaşmak için Cumhurbaşkanlığına müracaatta bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, en az 100 kişinin, Rusya'ya karşı savaşmak için müracaat ettiği, Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın konuyu Başbakan Petr Fiala ile görüşeceği kaydedildi.

Bir Çek vatandaşının başka bir ülke adına savaşmasının yasalara aykırı olduğu ülkede, yalnız Cumhurbaşkanının özel izniyle Çekler başka ülkeler için savaşa dahil olabiliyor.

Çekya'ya gelen Ukraynalıların sayısı 20 bine ulaştı

Çekya Başbakanı Petr Fiala, ülkesine, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 20 bin Ukraynalının geldiğini ve bu sayının önümüzdeki günlerde artmasının beklendiğini söyledi.

Fiala, hükümetin, Ukraynalıların Çekya'da çalışabilmesi için kanun tasarısı hazırlayıp parlamentoya sunacağını kaydetti.