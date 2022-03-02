Son dakika haber | Çekya, Ukrayna'dan savaştan kaçanlara yardım için OHAL ilan edilebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Çekya, Ukrayna'dan savaştan kaçanlara yardım için OHAL ilan edilebilir

02.03.2022 21:49
Son dakika haber | Çekya, Ukrayna'dan savaştan kaçanlara yardım için OHAL ilan edilebilir

Son dakika haberleri... Çekya'da, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan gelen kişilere daha iyi yardımda bulunmak için olağanüstü hal ilan edilebileceği bildirildi.

Çekya'da, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan gelen kişilere daha iyi yardımda bulunmak için olağanüstü hal ilan edilebileceği bildirildi.

Çekya İçişleri Bakanı Vit Rakusan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşından etkilenerek bu ülkeye gelen Ukraynalılara daha etkili yardımda bulunabilmesi için olağanüstü hal ilan edilmesinin gerekli olabileceğini ifade etti.

Rakusan, hükümetin, olağanüstü hali ne zaman yürürlüğe sokacağına karar vereceğini belirterek, özellikle bazı bölgelerde yerel yönetimlerin kaynaklarının çok daha iyi kullanabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan iki ülke arasındaki savaş nedeniyle Çekya, Moskova'daki Çek Evi'ni kapatma kararı aldı. Çek Evi olarak adlandırılan yapının bu ülkenin yurt dışındaki en büyük mülkü olduğu kaydediliyor.

Çekler, Rusya'ya karşı savaşmak istiyor

Bu arada çok sayıda Çek vatandaşının Ukrayna saflarında savaşmak için Cumhurbaşkanlığına müracaatta bulunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, en az 100 kişinin, Rusya'ya karşı savaşmak için müracaat ettiği, Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın konuyu Başbakan Petr Fiala ile görüşeceği kaydedildi.

Bir Çek vatandaşının başka bir ülke adına savaşmasının yasalara aykırı olduğu ülkede, yalnız Cumhurbaşkanının özel izniyle Çekler başka ülkeler için savaşa dahil olabiliyor.

Çekya'ya gelen Ukraynalıların sayısı 20 bine ulaştı

Çekya Başbakanı Petr Fiala, ülkesine, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugüne kadar 20 bin Ukraynalının geldiğini ve bu sayının önümüzdeki günlerde artmasının beklendiğini söyledi.

Fiala, hükümetin, Ukraynalıların Çekya'da çalışabilmesi için kanun tasarısı hazırlayıp parlamentoya sunacağını kaydetti.

YORUMLAR
500
Sadece 5 ülke 'hayır' oyu kullandı! Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti Sadece 5 ülke 'hayır' oyu kullandı! Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti AB: Ukrayna'dan kaçan herkes derisinin rengine bakılmaksızın AB'ye alınmalıdır AB: Ukrayna'dan kaçan herkes derisinin rengine bakılmaksızın AB'ye alınmalıdır

Togo Cumhuriyeti, Olağanüstü Hal, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Çekya, Ukrayna'dan savaştan kaçanlara yardım için OHAL ilan edilebilir - Son Dakika


Son Dakika
21:33 Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük takipçisinden gelen yoruma ateş püskürdü
21:11 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 189 kişi hayatını kaybetti, 56 bin 780 yeni vaka tespit edildi
20:57 Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu'nun transferine onay çıktı! Yıldız isim Galatasaray'dan ayrılıyor
20:54 Rusya Savunma Bakanlığı "498 askerimiz öldü" derken Ukrayna 6 bin olarak açıklamıştı
20:26 Sadece 5 ülke "hayır" oyu kullandı! Birleşmiş Milletler Rusya'yı kınayan karar tasarısını kabul etti
20:20 Volkan Demirel'in küfür etmesi Sivassporlu Ziya Erdal'ı sinirlendirdi: Oyuncu şu an galibiyeti kutlayacağına içeride ağlıyor, ağrına gitmiş
19:52 AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 21:55:28. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Çekya, Ukrayna'dan savaştan kaçanlara yardım için OHAL ilan edilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement