Son dakika haber | Çekya ve Slovakya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum kararı aldı - Son Dakika

Son dakika haber | Çekya ve Slovakya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum kararı aldı

Son dakika habere göre Çekya ve Slovakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki ciddi artış nedeniyle acil durum ilan edecek.

Son dakika haber | Çekya ve Slovakya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum kararı aldı, System.String[]

Çekya ve Slovakya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki ciddi artış nedeniyle acil durum ilan edecek.

Her iki ülkenin bakanlar kurulunda kabul edilen acil durum kararı, Slovakya'da yarından itibaren yürürlüğe girerken, Çekya'da 5 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

Acil durum kararına ilişkin Çekya Başbakan Andrej Babis, virüsün ülkede ilk görüldüğü mart ayında olduğu gibi sıkı tedbirlerin hayata geçirildiği bir acil durum uygulamasına gidilmeyeceğini, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yaşamı ciddi anlamda olumsuz etkileyecek önlemlerden kaçınacaklarını söyledi.

Çekya'da acil durum 30 gün sürecek

Çekya Sağlık Bakanı Roman Prymula da acil durumun 30 gün süresince geçerli olacağını, bu zaman zarfında bazı kısıtlamaların hayata geçirileceğini kaydetti.

Prymula, acil durumun uygulanmaya başlanacağı pazartesi gününden itibaren ilk 14 günü boyunca iç mekanlarda yapılacak toplu etkinliklerin 10 kişi, dış mekanlarda ise 20 kişi ile sınırlanacağını söyledi.

Söz konusu iki haftalık süreçte özellikle riskli bölgelerdeki okullarda uzaktan eğitime geçileceğini açıklayan Bakan Prymula, alınan tedbirlerle virüsün yayılma hızının yavaşlatılmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Slovakya Başbakanı Igor Matovic de Kovid-19'la mücadele kapsamında hükümetin 45 gün geçerli olacak şekilde acil durum kararı aldığını duyurdu.

Son 24 saatte bin 76 yeni vakanın görüldüğü Çekya'da toplam vaka sayısı 68 bin 919'a, toplam ölü sayısı ise 655'e yükseldi.

Slovakya'da ise son 24 saatte 567 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 10 bin 141'e, toplam ölü sayısı ise 48'e ulaştı.

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Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber | Çekya ve Slovakya, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle acil durum kararı aldı - Son Dakika

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