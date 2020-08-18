Son dakika haber... Çelik: "(Biden'in sözleri) Cumhurbaşbakanımız onların istediğini yapsaydı, otokrat değil demokrat... - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'in açıklamaları ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı devam ederken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:41

Kaynak: AA

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