Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Recep köyünde çıkan yangında bir ev tamamen yandı.

Yangın, Çelikhan ilçesine bağlı Recep köyündeki Aziz Danış'ın evinde meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden ev sahibi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çelikhan Belediyesi ve Pınarbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı. Damı toprak, duvarları taş olan ev tamamen yanarken, yangında ev tamamen küle döndü. Yanan evin dam ve duvarları yıkıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN