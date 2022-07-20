CEMİLE, CADDEDE SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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CEMİLE, CADDEDE SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

20.07.2022 11:52

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, caddede başından vurulan Cemile Akman, ölü olarak bulundu.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, caddede başından vurulan Cemile Akman, ölü olarak bulundu. Olay, gece saatlerinde Pulcular Mahallesi Saim Tokatlı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede duyulan silah sesinin ardından evlerinden çıkanlar bir kadını başından vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yerde hareketsiz yatan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının Cemile Akman olduğu öğrenildi. Cemile Akman'ın yaşamını yitirdiği olay yerindeki tabancanın da eşine ait olduğu bildirildi. Akman'ın eşinden habersiz silahını aldığı öne sürülürken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Akman'ın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
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Silahla başından vurulan kadın sokak ortasında ölü bulundu Silahla başından vurulan kadın sokak ortasında ölü bulundu Silahla vurulan kişi hayatını kaybetti Silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CEMİLE, CADDEDE SİLAHLA VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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