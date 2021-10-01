Son dakika haber... Cenaze nakil aracıyla taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, sürücüler ile taksideki yolcular Türkan K. ve Ekrem Ş. yaralandı.

Mardin 'in Midyat ilçesinde taksi ile cenaze nakil aracının çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme! Cumhurbaşkanı, vergileri üç katına kadar artırabilecek