Son dakika haber! Cenevre merkezli insan hakları örgütü, Yemenli tutuklular için Suudi Arabistan'dan açıklama istedi - Son Dakika

Cenevre merkezli İnsan Hakları ve Özgürlükleri Örgütü (SAM), Suudi Arabistan'dan, aralarında İslam alimi Abdulaziz ez-Zübeyri'nin de bulunduğu 5 Yemenli tutuklu hakkında "hemen" bir açıklama yapmasını istedi.

Örgütten yapılan açıklamada, 20 Mayıs'ta gözaltına alınarak Suudi Arabistan hapishanelerinde zorla kaybedilen Yemenli alim Zübeyri'nin son durumu hakkında açıklama talep edildi.

"Zübeyri'nin ailesi, tutuklanma yeri ve sebebi hakkında henüz herhangi bir cevap alamadı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Suudi Arabistan tarafından gözaltına alınan, aralarında Yemenli aktivist Muhammed el-Kibari'nin de olduğu 4 kişinin daha serbest bırakılması istendi.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından 11 Haziran'da yapılan açıklamada, Yemen'deki Islah Partisi yöneticilerinden Abdulaziz ez-Zübeyri'nin Mekke'deki evinden kaçırıldığı 20 Mayıs'tan bu yana keyfi tutukluluğa maruz kaldığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Zübeyri'nin, Türkiye'deki Yemenli Öğrenciler Birliğinin ramazan ayında düzenlediği bir sempozyuma video konferans aracılığıyla katılmasının ardından tutuklandığı ifade edilmişti.

İnsan hakları alanında karnesi pek de parlak olmayan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın siyaset sahnesinde yükselmesinin ardından önde gelen aktivist, gazeteci ve din adamlarına yönelik tutuklamalar hız kazanmıştı.