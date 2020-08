Son dakika haber... Cenk Özkacar'dan Altay'a anlamlı veda

- Cenk Özkacar'dan Altay'a anlamlı veda

İZMİR - Lyon'a transfer olan genç futbolcu Cenk Özkacar, yetiştiği Altay'a anlamlı bir videoyla veda etti.

Altay'dan 1,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Fransa'nın Olympique Lyon kulübüne transfer olan genç stoper Cenk Özkacar, altyapısından yetiştiği Altay'a anlamlı bir videoyla veda etti. 19 yaşındaki futbolcu, Altay Spor Kulübü'nün resmi hesaplarından yayınlanan videoda Altay Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ni gezerken yaptığı seslendirmeyle Altay'a veda mektubunu okudu.

Genç futbolcu veda mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Kapısından içeri girdiğimde 14 yaşındaydım. İlk profesyonel imzayı attığımda 18 yaşındaydım, o gün yaşadığım duyguları tarif etmem asla mümkün değildi. Çünkü burası çocukluğum, gençliğim, evimdi. Kısacası Altay Spor Kulübü benim yaşamımın en büyük parçasıydı. Şimdi ayrılık vakti geldi. Genç yaşımda çıkmış olduğum bu heyecanlı yolda asla yalnız yürümeyeceğimi ve bana tüm 'Büyük Altay' camiasının destek olacağına yürekten inanıyorum. Her zaman yanımda olan ve gelişmem için çaba sarf eden tüm hocalarıma, futbolcu abi ve kardeşlerime, personellerimize, 'Büyük Altay'ın büyük taraftarına, aileme ve en başından beri bana inanıp güvenen, her koşulda yanımda olan başkanımız Özgür Ekmekçioğlu'na teşekkür ederim. Şimdi ayrılık vakti olsa da gönlüm her zaman 'Büyük Altay'ın büyük taraftarıyla ve hepinizle olacak. Hakkınızı helal edin, hoşça kalın."

Cenk, Altay'a kazandırarak gitti

Altay, Cenk Özkacar'ın Lyon'a transferinden 1,5 milyon Euro bonservis bedelinin yanında, 1,5 milyon Euro da bonus ve oyuncunun bir sonraki satışında yüzde 10 pay kazanacak. Altay Spor Kulübü transferin ardından bir açıklama yayınlayarak Olympique Lyon Sportif Direktör Bruno Cheyrou'ya ve Olympique Lyon idari ekibine transfer süreci boyunca gösterdikleri yardımseverlik için teşekkür ederken, Fransız ekibine "Şimdi çocuğumuz sizin kanatlarınızın altında olacak" denildi.