Son dakika haber! Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma' - Son Dakika

Son dakika haber! Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma'

Son dakika haberleri... Altay'dan Fransısz ekibi Olympique Lyon'a transfer olan genç stoper Cenk Özkaçar'ın babası Engin Özkaçar, oğlunun başarısını sabır ve çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Son dakika haber! Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma', System.String[]

Altay'dan Fransısz ekibi Olympique Lyon'a transfer olan genç stoper Cenk Özkaçar'ın babası Engin Özkaçar, oğlunun başarısını sabır ve çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'a transfer olan 19 yaşındaki Cenk Özkacar'ın babası Engin Özkaçar, tatil için geldiği Mersin'de, İHA'ya konuştu. Baba Özkaçar, "Bir insanın futbol olsun, iş hayatı olsun hedefi yoksa bir yere ulaşamaz. Oğlumun A Milli Takım oyuncusu olmasını, İngiltere Premier Lig'de top oynamasını görürsem çok mutlu olurum" dedi.

Cenk'in futbolla yatıp kalkan bir çocukluk geçirdiğini ve Buca spor, Altınordu'nun yanı sıra 14 yaşında altyapıda Altay formasını da giydiğini ifade eden Engin Özkaçar, "Cenk, antrenmanı çok seven, kendini geliştiren biri. Hocaların verdiklerini en iyi şekilde yapmaya çalışan azimli biri. Yeri geldi çok fedakarlıklarda bulundu. 3 sene denize dahi gitmedi. 3 sene sabah akşam beraber çalıştık. Çalışkanlığıyla ön plana çıktı" şeklinde konuştu.

Oğlunun Altay'da A takım idmanlara çıktığını, TSYD Kupası'nda da maç izlemeye gelen milli takım hocalarınca Ümit Milli Takım'a çağrıldığını anlatan Özkaçar, "Ümit Milli Takım'da da oynadı. Zaten sezon sonunda da Altay kulübünün, menajerin çabalarıyla, kendi başarılarıyla Olympique Lyon'a transfer oldu" diye konuştu.

"Şu anda Türkiye'yi temsil ediyor"

Engin Özkaçar, Cenk'in başarısının sırrını 'sabır ve çalışma' olarak açıkladyarak, şu cümlelere yer verdi:

"Sabrediyor ve çalışıyor. Yaşam şekli profesyonelce. Biz ailecek arkasındayız. Yeri geldi üzüldük, yeri geldi sevindik. Çocuğumla gurur duyuyorum. Daha çok çalışması lazım. Üzerine çok büyük yük bindi. Şu anda Türkiye'yi temsil ediyor. Çok çalışması lazım, daha yolun başındayız."

"Çocuklar hangi branşı seviyorsa o branşa yönelsinler"

Çocukları spor yapan ailelere de seslenen Özkaçar, "Aileler çocuklarının arkasında olsunlar. Hocalarına, kulüplerine güvensinler. Çocuklar hangi branşı seviyorsa o branşa yönelsinler. Futbol olabilir, basketbol olabilir, voleybol olabilir, hentbol olabilir. Mühim olan çocuk nerede mutlu ise o branşa devam etsin. Cenk; 'futbolda mutluyum baba' deyince, biz de arkasında durduk. Çalışacaklar, çalışmakla da olmuyor, sabır da edecekler. Ben yıllardır sporun içindeyim. Futboldan önce çocuk efendi olacak, kibar olacak, karakterli olacak. Ondan sonra futbolu iyi olacak. Zaten bunlar birleştiğinde futbolcu meydana çıkıyor" dedi.

"Premier Lig'de top oynamasını görürsem çok mutlu olurum"

Belirledikleri hedeflere dair de görüşlerini bildiren Engin Özkaçar, "Biz hedef koyarak gidiyoruz. Bir insanın futbol olsun, iş hayatı olsun hedefi yoksa bir yere ulaşamaz. A Milli Takım oyuncusu olması, 2 sene veya 3 sene sonra İngiltere'ye transfer olmasını bekliyorum ben çocuğumdan. İngiltere Premier Lig'de top oynamasını görürsem mutlu olurum, ailecek mutlu oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Olympique Lyon, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 09:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma' - Son Dakika Spor
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