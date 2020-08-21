Son dakika haber... Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma' - Son Dakika

Son dakika haber... Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma'

Son dakika haberleri: - Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma' Baba Engin Özkaçar: "İngiltere Premier Lig'de top oynadığını görürsem mutlu olurum" "Hedef yoksa bir yere varılmaz" Altay'dan Fransısz ekibi Olympique Lyon'a transfer olan genç stoper Cenk Özkaçar'ın babası Engin Özkaçar, oğlunun...

- Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma'

Baba Engin Özkaçar:

"İngiltere Premier Lig'de top oynadığını görürsem mutlu olurum"

"Hedef yoksa bir yere varılmaz"

MERSİN - Altay'dan Fransısz ekibi Olympique Lyon'a transfer olan genç stoper Cenk Özkaçar'ın babası Engin Özkaçar, oğlunun başarısını sabır ve çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Olympique Lyon'a transfer olan 19 yaşındaki Cenk Özkacar'ın babası Engin Özkaçar, tatil için geldiği Mersin'de, İHA'ya konuştu. Baba Özkaçar, "Bir insanın futbol olsun, iş hayatı olsun hedefi yoksa bir yere ulaşamaz. Oğlumun A Milli Takım oyuncusu olmasını, İngiltere Premier Lig'de top oynamasını görürsem çok mutlu olurum" dedi.

Cenk'in futbolla yatıp kalkan bir çocukluk geçirdiğini ve Buca spor, Altınordu'nun yanı sıra 14 yaşında altyapıda Altay formasını da giydiğini ifade eden Engin Özkaçar, "Cenk, antrenmanı çok seven, kendini geliştiren biri. Hocaların verdiklerini en iyi şekilde yapmaya çalışan azimli biri. Yeri geldi çok fedakarlıklarda bulundu. 3 sene denize dahi gitmedi. 3 sene sabah akşam beraber çalıştık. Çalışkanlığıyla ön plana çıktı" şeklinde konuştu.

Oğlunun Altay'da A takım idmanlara çıktığını, TSYD Kupası'nda da maç izlemeye gelen milli takım hocalarınca Ümit Milli Takım'a çağrıldığını anlatan Özkaçar, "Ümit Milli Takım'da da oynadı. Zaten sezon sonunda da Altay kulübünün, menajerin çabalarıyla, kendi başarılarıyla Olympique Lyon'a transfer oldu" diye konuştu.

"Şu anda Türkiye'yi temsil ediyor"

Engin Özkaçar, Cenk'in başarısının sırrını 'sabır ve çalışma' olarak açıkladyarak, şu cümlelere yer verdi:

"Sabrediyor ve çalışıyor. Yaşam şekli profesyonelce. Biz ailecek arkasındayız. Yeri geldi üzüldük, yeri geldi sevindik. Çocuğumla gurur duyuyorum. Daha çok çalışması lazım. Üzerine çok büyük yük bindi. Şu anda Türkiye'yi temsil ediyor. Çok çalışması lazım, daha yolun başındayız."

"Çocuklar hangi branşı seviyorsa o branşa yönelsinler"

Çocukları spor yapan ailelere de seslenen Özkaçar, "Aileler çocuklarının arkasında olsunlar. Hocalarına, kulüplerine güvensinler. Çocuklar hangi branşı seviyorsa o branşa yönelsinler. Futbol olabilir, basketbol olabilir, voleybol olabilir, hentbol olabilir. Mühim olan çocuk nerede mutlu ise o branşa devam etsin. Cenk; 'futbolda mutluyum baba' deyince, biz de arkasında durduk. Çalışacaklar, çalışmakla da olmuyor, sabır da edecekler. Ben yıllardır sporun içindeyim. Futboldan önce çocuk efendi olacak, kibar olacak, karakterli olacak. Ondan sonra futbolu iyi olacak. Zaten bunlar birleştiğinde futbolcu meydana çıkıyor" dedi.

"Premier Lig'de top oynamasını görürsem çok mutlu olurum"

Belirledikleri hedeflere dair de görüşlerini bildiren Engin Özkaçar, "Biz hedef koyarak gidiyoruz. Bir insanın futbol olsun, iş hayatı olsun hedefi yoksa bir yere ulaşamaz. A Milli Takım oyuncusu olması, 2 sene veya 3 sene sonra İngiltere'ye transfer olmasını bekliyorum ben çocuğumdan. İngiltere Premier Lig'de top oynamasını görürsem mutlu olurum, ailecek mutlu oluruz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma'

Olympique Lyon, Altay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 09:51

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu Yoldaki rögar kapakları çalındı, sürücüler ölümden döndü Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek 2 günlük bebeği, göbek bağını iple bağlayıp sokağa terk ettiler Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi? Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Ankara'da film sahnesi gibi takip! Polisler, 5 kişiyi 1 saatlik kovalamaca sonucu yakaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi neden bugün açıklıyor? İşte ipuçları MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor Son Dakika: İstanbul'da bir müze daha cami oldu! Kariye Camii ibadete açılıyor         
07:25
Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi         
05:31
Antalya'ya tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu Antalya'ya tatile geldiği otelin banyosunda ölü bulundu         
02:56
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış         
00:44
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı         
23:28
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi         
23:23
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı         
23:11
Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi Fenerbahçe, Anastasios Bakasetas transferinde son aşamaya geldi         
22:38
Yeni teknik direktör Koeman ile görüşen Messi, Barcelona'da kendine dair bir gelecek görmüyor Yeni teknik direktör Koeman ile görüşen Messi, Barcelona'da kendine dair bir gelecek görmüyor         
22:35
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar         
21:31
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı         
20:04
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı         
19:25
Şeftalinin üzerindeki Şeftalinin üzerindeki "Allah" yazısını gören çiftçi satmaya kıyamadı         
18:51
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti         
17:47
Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu Sevgilisine şiddet uyguladığı iddiaları üzerine Babil dizisinden ayrılan Ozan Güven'in yerine gelen isim belli oldu         
17:45
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?         
16:20
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı         
15:35
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım         
15:22
İran'da bir kadın, üçü kız üçü erkek altız bebek doğurdu İran'da bir kadın, üçü kız üçü erkek altız bebek doğurdu         
15:21
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti         
14:43
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 10:09:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Cenk Özkaçar'ın başarısının sırrı 'sabır ve çalışma' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei