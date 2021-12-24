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Rize'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Rize'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında

24.12.2021 16:18

Rize'de cep telefonunun arızalı bataryasının patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de cep telefonunun arızalı bataryasının patlama anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tophane Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde cep telefonu tamiri yapan Gökhan Akyıldız, müşterisinin getirdiği cihazın arızalı bataryasını değiştirdi.

Telefonun sahibinin, tamirciden isteyerek geri aldığı eski batarya aniden elinde patladı. İş yeri sahibi, müşterinin yere attığı alev alan bataryayı ayağıyla dükkanın dışına fırlattı.

Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde bataryanın patlayıp alev alması ve iş yerinde yaşanan panik yer alıyor.

İş yeri sahibi Akyıldız, gazetecilere, müşterinin telefonu bataryası şişmiş şekilde ve patlamak üzereyken getirdiğini söyledi.

Bataryayı değiştirdiğini belirten Akyıldız, "Daha sonra müşteriyi aradım, dükkana geldi. Telefonu müşteriye verdim. Kendisine bataryanın patlamak üzere olduğunu, geri dönüşüme verilmesi gerektiğini söylememe rağmen almak istedi. Önce vermek istemedim ama onun olduğu için de verdim. Kendisini de uyardım, 'Dikkatli olun, kullanmayın!' dedim. 'Sorun yok.' dedi, kurcalarken bir anda patlama oldu. Bataryayı panikle dışarıya attık." ifadelerini kullandı.

Rize'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında
Rize'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında
Rize'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında

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Cumhuriyet Caddesi, Tophane, Patlama, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rize'de cep telefonu bataryasının patlama anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


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