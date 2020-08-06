Son dakika haber! Ceplerde ve çantalarda saklı maskeler yüzlerle buluştu - Son Dakika

Adana il genelinde gerçekleşen maske ve sosyal mesafe denetimlerinde vatandaş ve esnaf, ceplerinde ve çantalarında tuttukları maskeleri yüzlerine taktı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, jandarma personeli, ilçe tarım müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri ilçe genelinde sokak sokak gezerek denetimler gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Türkiye geneli büyük bir denetim yapılacak' uyarısının ardından Adana'nın Kozan ilçesinde de denetimler sabah erken saatlerde başladı. Gün boyu sürecek olan denetimlerde ilçedeki açık alanlar, iş yerleri, esnaf, banka önleri olmak üzere maske takmayan ve sosyal mesafeye uymayan herkes uyarılarak, maskeleri takıldı. İlçede birçok vatandaş denetimle birlikte çantalarında ve ceplerinde taşıdıkları maskeleri polis zabıta ekiplerini görünce çıkarıp takmak zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar maskeyi takınca kendilerini kimsenin tanımayacağını iddia ederken, bazı vatandaşlar sıcak olduğu için takmakta zorlandıklarını kaydetti. Denetimlerde birçok vatandaş denetim ekiplerini görünce ceplerinde ve çantalarındaki maskeleri takarken ekipler maskesi olmayan vatandaşlara maske verdi. - ADANA