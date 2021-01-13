Son dakika haber! Cerablus'ta devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı önlendi - Son Dakika

Son dakika haber! Cerablus'ta devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı önlendi

13.01.2021 15:47
Son dakika haber! Cerablus'ta devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı önlendi, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentindeki devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı engellendi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentindeki devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı engellendi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta, dün Cerablus Devlet Hastanesi girişinde şüpheli 2 erkek şahsın üst araması gerçekleştirildi.

Aramada, 1 fünye düzenekli canlı bomba yeleği, yaklaşık 1,5 kilogram TNT, TNT'nin güçlendirilmesinde kullanılan yaklaşık 2 kilogram demir bilye ve bu düzeneği ateşlemek maksatlı kullanılacağı değerlendirilen 1 metre infilaklı fitil ile el bombası fünyesi ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 zanlının yapılan tahlillerinde kanlarında yüksek miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Yerel kolluk birimlerince gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Cerablus, Fırat, Terör, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Cerablus'ta devlet hastanesine yönelik canlı bomba saldırısı önlendi - Son Dakika


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